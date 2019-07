Dei omkomne klatrarane ved Trollveggen blir førebels ikkje henta ut

innenriks

– Det er dårleg vêr i området no med både regn og tåke, og så lenge det er det, er det ikkje aktuelt med noko nytt forsøk på å hente ut klatrarane, seier operasjonsleiar Roar Fylling i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB onsdag morgon.

Fjellredningsgruppa tok seg fram til klatrarane rundt klokka 18.30 tysdag, og då vart det stadfesta at klatrarane var omkomme. Etter planen skulle dei to omkomne bli løfta ut av eit redningshelikopter i samband med at fjellredningsgruppa var på staden, men dette arbeidet måtte avbrytast tysdag kveld.

– Vi tar ei vurdering seinare om det er aktuelt å gjere nye forsøk på å hente ut klatrarane i dag. Vi veit truleg meir ved 11-12-tida, seier Fylling.

Dei to tsjekkiske klatrarane byrja turen i fjellpartiet torsdag. Klatrarane skulle ha kontakta pårørande laurdag, noko dei ikkje gjorde. Hovudredningssentralen fekk måndag ei bekymringsmelding frå dei pårørande og sette deretter i verk søk med redningshelikopter. Måndag ettermiddag vart klatrarane lokaliserte i underkant av Trollveggen.

(©NPK)