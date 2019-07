Bompengepartiet går tilbake og Ap kraftig fram på ny måling i Bergen

innenriks

Det viser julimålinga Sentio Research Noreg har laga for Bergensavisen.

På junimålinga var Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB) det største partiet i byen med 22,1 prosents oppslutning, men i juli har partiet gått tilbake med 2,2 prosentpoeng til 19,9 prosent. Samtidig går Ap fram med 5 prosentpoeng og er med ei oppslutning på 21,8 prosent det største partiet i byen.

Til saman får FNB, Frp og Høgre 30 representantar i bystyret i Bergen. Dei treng minst 34 representantar for å skifte ut dagens byråd der Ap, KrF og Venstre sit med makta.

– Det er eit protestval, men slik landskapet er no, gjer bompengepartiet det vanskeleg for dei borgarlege å få skifta ut det noverande byrådet, seier førsteamanuensis Terje Knutsen ved institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen til BA.

FNB-leiar Trym Aafløy har tidlegare sagt at partiet vil snakke med Høgre og Ap etter valet. Aps byrådsleiarkandidat Roger Valhammer seier derimot at dei ikkje har noko særleg å snakke med FNB om.

– Bomlista har tre ultimatum. Det første, å rive ytre bompengering, krev enorme overføringar frå staten. Bomlista krev òg å kutte rushtidsavgifta og ikkje bygge bybanen til Åsane. Det er det motsette av det vi meiner, seier Valhammer.

For resten av partia var oppslutninga slik i juli (endring frå juni i parentes): Raudt 5,4 (+0,9), SV 7,8 (-2,5), MDG 7,3 (+0,3), Sp 3,0 (-1,0), KrF 2,3 (-1,3), V 6,4 (+3,2), H 21,1 (-0,1) og Frp 4,2 (-1,9).

