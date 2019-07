Rema går på kyllingsmell – må fjerne Hubbard-namnet

innenriks

– Det er veldig leita at vi ikkje får bruke Hubbard på pakkene, seier kategorisjef Marius Nielsen i Rema 1000 til NTB.

I februar i fjor lanserte Rema 1000, i samarbeid med Dyrevernalliansen, kyllingrasen Hubbard som veks saktare og lever lengre enn rasen Ross, som er den vanlegaste kyllingen i Noreg. Kjeda sette inn heilsides annonsar i ei rekke medium der dei reklamerte for at kyllingen har betre dyrevelferd.

Hubbard-rasen har òg vorte tydeleg profilert på kyllingpakkene i Rema-butikkane, men no er det slutt. Den siste tida har pakka fått ein ny design, der Hubbard-namnet er fjerna.

– Uheldig

Grunnen er ifølgje Rema at kyllingavlselskapet Aviagen, som eig Hubbard-rasen, har kravd at namnet blir fjerna.

– Aviagen ønsker ikkje meir profilering av Hubbard på pakkene, seier Nielsen.

Det bekreftar marknadsdirektør Marla Robinson i Aviagen i ein e-post til NTB.

– For å beskytte våre merkevarenamn og øyremerke dei vår eiga verksemd og marknadsføring, tillèt ikkje Aviagen Groups reglar at merkevarene til vårt selskap blir brukte til emballasje som er kunderetta eller til detaljhandel, skriv ho.

– Rema 1000-avgjerda er ein gjensidig avtale og vart tatt i nært samarbeid mellom Rema 1000 og Hubbard. Vi arbeider framleis nært saman, og Rema 1000 skal fortsette å marknadsføre og selje den same rasen, men under eit anna namn, fortset marknadsdirektøren.

Til no er det naturellprodukta som har fått ny pakke, medan resten av pakkene vil bli omprofilerte før nyttår. På dei nye pakkene kjem Solvinge-merkevara til produsenten Norsk Kylling, som er eigd av Rema, tydelegare fram enn tidlegare.

– Det er klart det er uheldig for oss, og vi kunne ha ønskt oss ein mjukare overgang, men vi får ikkje gjort noko med det. Det er likevel fint for oss å få profilert Solvinge, seier Nielsen.

Han understrekar at Rema framleis har moglegheita til å bruke Hubbard i anna marknadsføring av produkta, sjølv om dei no motvillig tar namnet av pakka.

– Det vil vi nok òg gjere. Vi veit at det er for få som har fått med seg bodskapen om dyrevelferd, og kor stort grep vi og produsentane har gjort for å få ein rase som har det betre. Derfor må vi halde fram å fortelje historia, seier Nielsen.

Fokus på Solvinge

Administrerande direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling, som produserer Hubbard-kyllingen, vel å sjå lyst på at dei har vorte tvinga til å endre pakkene.

– Eg ser ikkje på det som ei utfordring. Dette gir oss moglegheit til å fokusere på merkevara Solvinge, og det er ei bra retning for oss, siger Stokbakken.

Han understrekar at all kylling som blir seld hos Rema framleis er Hubbard, sjølv om namnet no forsvinn frå pakka. Det gjeld òg for Remas lågprismerke Prima.

Har ikkje selt til forventningane

Norsk Kylling har brukt store summar på Hubbard-satsinga. Ifølgje Dagens Næringsliv kosta innføringa av kyllingen 18 millionar kroner i 2017, og bidrog med det til eit underskot på 17 millionar kroner for selskapet. Det var før kyllingen var lansert i butikkane.

I 2018 gjekk Norsk Kylling i nesten 5 millionar kroner i pluss, men inntektene auka berre med 900.000 kroner.

Kategorisjef Marius Nielsen innrømmer at salet av kyllingen ikkje har svart til forventningane.

– Vi sel mykje kylling og har bra vekst, men vi hadde trudd at ei så stor omlegging ville flytte fleire kundar over til Rema og Hubbard. Vi vil halde fram det gode arbeidet vi gjer for ein meir berekraftig kyllingproduksjon og så håper vi endå fleire kundar vel Solvinge-produkt framover, seier han.

