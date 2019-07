Mannen som er sikta for hærverk på gravplass i Sandnes vert ikkje varetektsfengsla

innenriks

Mannen vart arrestert og sikta etter at fleire gravsteinar vart velta og smurt inn med blod.

Hærverket vart oppdaga av kommunen måndag formiddag.

Tysdag vart det vedtatt at mannen ikkje vil bli varetektsfengsla. Han har vorte lauslaten frå politiet, og er sett i kontakt med helsevesenet.

– Det har vore vanskeleg å avhøyre vedkommande fordi det kan vere han treng helsehjelp, så vi har ikkje fått noko svar på stillinga hans til skuldspørsmålet, seier jourhavande jurist Anne Mette Dale i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad tysdag ettermiddag.

Ho legg til at dei er trygge på at dei har rett gjerningsperson, og at politiet vil ta saka vidare på vanleg måte. Dei vil seinare ta stilling til om det skal takast ut tiltale.

– 15 gravstøtter er velte, éin er smurt inn med blod, og rundt 30 gravplassar er utsette for generelt skadeverk, fortalde operasjonsleiar Helene Strand i Sørvest politidistrikt til avisa måndag.

