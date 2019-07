Kritiserer Mattilsynet etter tiltak mot laksesjukdom

innenriks

Nesten heile Jøkelfjorden i Kvænangen i Troms kan bli liggande brakk i halvtanna år etter at det 2. juli vart oppdaga utbrot av laksesjukdommen ILA i eit oppdrettsanlegg. For å hindre vidare smitte, har Mattilsynet oppretta ei sone på 10 kilometer, skriv NRK.

Produsenten Mowi Kvænangen opplyser at dei på grunn av Mattilsynets tiltak ikkje får setje ut ny fisk i anlegga, noko som betyr at opptil 30 tilsette ved lakseslakteriet ikkje vil ha nokon jobb å gå til i 12–15 månader. Ordførar Eirik Losnegård Mevik (Ap) meiner Mattilsynet reagerer for strengt etter at Noreg tidlegare har fått kritikk for å ha reagert for seint når smittsam laksesjukdom bryt ut.

– Dette kan setje arbeidsplassar i spel, seier Mevik.

– For kommunen handlar det om skatteinntekter og om å ha barn i barnehagen, ha folk på fotballaget og bedriftsfotballaget. Det som skaper gode lokalsamfunn, seier ordføraren vidare.

Mattilsynet seier til NRK at dei ikkje kan svare på kritikken frå kommunen på grunn av ferieavvikling.

