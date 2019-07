Fregatten KNM Thor Heyerdahl skal vere i skarp beredskap for Nato

innenriks

Dei neste fire månadene skal fregatten, som er av Fridtjof Nansen-klassen, patruljere eige og allierte farvatn, sørgje for frie hav og trygge forsyningslinjer i Atlanterhavet, opplyser Forsvaret.

– Det er viktig at vi bidreg i den ståande maritime styrken til Nato, sjølv om vi har ein fregatt mindre. Det gjer at vi kan setje forståinga og perspektivet vårt for nordområda på agendaen, og på den måten bidra til den maritime situasjonsforståinga, seier skipssjef på KNM Thor Heyerdahl, kommandørkaptein Arild Skoge, til NTB.

Fregatten vil no operere i Atlanterhavet, der han vil gå mellom Gibraltar, grensa mellom Nord- og Sør-Amerika, Canada og Tromsø, ifølgje skipssjefen.

Deltakinga vil òg kunne bidra til å frigjere marine styrkar frå andre NATO-land til ein ny marinestyrke i Persiabukta, skriv Forsvarets forum.

– At Noreg frigir ein fregatt til NATO-oppdrag i tilnærma eige farvatn, kan vere med på å gjere det lettare for andre nasjonar å sende større og meir slagkraftige skip til andre farvatn, eksempelvis Persiabukta, seier Anders Romarheim, som er leiar for senter for internasjonal sikkerheit ved Institutt for forsvarsstudium (IFS) til nettstaden.

Han meiner det ikkje skader den norske sikkerheita at skipet seglar i tilnærma lokalt farvatn, og poengterer at Noregs bidrag er eit rutinemessig alliansebidrag.

– Derfor handlar ikkje dette om å sende eit skip langt vekk, men å gi frå seg kommando til eit skip i NATO-operasjonar, seier Romarheim.

