Finanstilsynet kritiserer Vipps for manglande transaksjonskontroll

innenriks

Vipps hadde Finanstilsynet på besøk i oktober i fjor. Tilsynet skulle sjekke om betalingstenesta heldt seg til lover og reglar med tanke på bruken av betaling og overføringar i appen, skriv Dagens Næringsliv.

Tilsynet avdekte mellom anna at Vipps ikkje kontrollerte kundane eller betalingar opp mot internasjonale sanksjonslister – altså personar og selskap plukka ut av FNs tryggingsråd og EU. I tillegg mangla selskapet system for å kunne identifisere såkalla politisk eksponerte personar, som til dømes statsoverhovud og ministrar.

Det at Vipps ikkje gjennomførte slike transaksjonskontrollar, er oppsiktsvekkande, meiner professor Jon Petter Rui ved Universitetet i Tromsø.

– Det er like sannsynleg at det blir gjennomført transaksjonar der personar på sanksjonslister er involverte via Vipps, som via bankkonto. Men viss du overfører pengar til ein bankkonto, vil banken sjekke namnet på partane opp mot sanksjonslistene, medan Vipps ikkje har gjort det, seier han.

Vipps sjølv svarer at selskapet har trengt tid for å stable ressursane på plass.

– Sidan Vipps vart etablerte som eige selskap, har vi måtta bygge opp ein del eigne funksjonar, noko som har tatt noko tid. Kontroll mot internasjonale sanksjonslister er no på plass, og vi har jobba kontinuerleg med implementeringa sidan vi vart eige selskap i 2017, skriv kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps i ein e-post til DN.

– Vi gjennomfører rutinemessig transaksjonsovervaking og har god dialog med styresmakter dersom det skulle fangast opp transaksjonar som bør rapporterast, opplyser Kjærnes.

(©NPK)