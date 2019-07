Farevarsel om kraftige regn- og haglbyer i fleire fylke

innenriks

Kald luft frå nordaust er på veg innover i landet og har allereie ført til store temperaturfall over store delar av Sør-Noreg.

I hovudstaden var det over 30 grader måndag. Tysdag er det meldt temperaturar ned til 13 grader.

Meteorologane har sendt ut gult farevarsel – altså nest høgaste farenivå – for kraftige regn- og haglbyer i Agder og Telemark. Farevarselet gjeld frå klokka 10 tysdag formiddag til rundt klokka 15 på ettermiddagen.

– Den kalde lufta skaper veldig mykje ustabile luftmassar, som gir kraftige byer i form av regn, hagl og tore. Det kan fort komme opp mot 20 millimeter på éin time, seier statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Infrastruktur kan rammast

– Om byene tømmer seg over eit jorde, vil det jo ikkje bli like store konsekvensar som til dømes over ein tettstad eller ein by, der gater og infrastruktur kan rammast hardt. Det er det vanskelege med å melde om byer, men vi er føre var og har valt å sende ut gult farevarsel, seier Borander.

I samband med byene kan det òg oppstå lokalt kraftige vindkast.

– Det kan vere lurt å ta forholdsreglar med å binde fast ting i hagen, som ein ikkje har lyst til at skal flyge rundt, seier Borander.

Regn og vind på Vestlandet

Det er òg sendt ut gult farevarsel for kraftige regnbyer på Vestlandet sør for Stad. Varselet gjeld frå klokka 12 tysdag til 5 på morgonkvisten onsdag.

Der regnbyene treffer, vil det vere fare for overvatn i tettbygde område, med lokale flaumar, jord- og flaumskred. Det kan òg vere fare for stengde vegar ved bekke- og elveløp.

– Dette er òg på grunn av dei same kalde luftmassane, som vil treffe Vestlandet litt seinare enn Sørlandet. Det kan bli ganske kraftige byer og ein del tore. Det er derfor lurt å unngå høge punkt eller opne sletter. Gå heller innandørs når det står på som verst, er rådet frå Borander.

