Baby på Hønefoss døydde av alvorlege hovudskadar

Foreldra vart i juni sikta for betydeleg grov kroppsskade.

Helsepersonellet ved Ullevål meinte at skadane var påført barnet. Etter å ha vorte avhøyrt vart foreldra sikta i saka 20. juni.

– Den klinisk rettsmedisinske undersøkinga, og bevisa elles, viser at det er sannsynsovervekt for at skadane på barnet er påførte, sa politiinspektør Per Thomas Omholt tidlegare denne månaden.

Politiet har jobba ut ifrå tre teoriar om kva som forårsaka skadane på det no avdøde barnet: At skadane var bevisst påførte, at dei vart påførte ved eit uhell eller at dei kan ha hatt medisinske årsaker.

– Etterforskinga går føre seg for fullt, og det vil snart bli oppnemnt sakkunnige for å vurdere kva som kan vere årsaka til dei alvorlege skadane som vart funne på barnet, heiter det i ei pressemelding frå politiet.