Nordlandsbanen opnar tidlegast måndag kveld

innenriks

Søndag melde Bane Nor at strekninga ville opne måndag klokka 10, men opninga er no altså utsett til måndag kveld. Sørenden av sporet er rydda, men det har tatt lengre tid enn venta å legge nye jernbanesviller under sporet.

Nordlandsbanen har vore stengd mellom stasjonane Namsskogan og Majavatn etter at eit godstog spora av ved 17-tida torsdag. Lokføraren, som var den einaste på godstoget, kom uskadd frå hendinga. Ei rekke godskonteinarar har lege velta ned mot elva Namsen som følgje av avsporinga.

40 bebuarar vart evakuerte, og E6 vart stengd i mange timar medan ekspertar undersøkte ein av godskonteinarane, som inneheldt acetylen.

– Bane Nor kjem med ein ny førebels status måndag klokka 9, seier pressekontakt Britt Johanne Wang til NTB.

(©NPK)