SV på eldretoppen med fire av ti over 60 år

innenriks

Av SVs over 5.000 listekandidatar til kommunevalet har 1.997 av kandidatane fylt 60 år.

Det utgjer heile 38 prosent av kandidatane til partiet, og SV tronar altså heilt øvst på eldretoppen blant partia på Stortinget ved kommunevalet i haust.

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken (48), avviser at SV er eit parti for eldre. Han seier derimot at SV er eit parti med stor breidde, og at mangfaldet gjer at partiet klarer å spegle heile befolkninga.

– Held på godt vaksne

– Vi har hundrevis av fantastisk dugelege kandidatar, vi har både veldig unge ordførarkandidatar og nokon som er godt vaksne. Alle har plassen sin og er klare til å kjempe for klima og rettferd, seier Haltbrekken.

Talet på SV-kandidatar over 60 år har auka med 2 prosentpoeng frå 36 prosent ved valet i 2015. SV-politikaren meiner at ideen om at folk som bikkar 60 ikkje har noko å bidra med, er utdatert.

– I Oslo stiller Marianne Borgen til val for å halde fram som ordførar i byen. Å gjere hennar massive erfaring og kompetanse til eit problem blir ganske enkelt for dumt, seier Haltbrekken, og legg til at alle er velkommen i partiet uansett alder.

– Overraskande

Bak SV på 60-årspallen kjem KrF (35 prosent) og Framstegspartiet (31 prosent), følgd av Raudt (30 prosent), Venstre (28 prosent), Arbeidarpartiet (27 prosent), Høgre (26 prosent), Senterpartiet (24 prosent) og Miljøpartiet Dei Grøne (16 prosent).

Statsvitar Jo Saglie, som er prosjektleiar for lokalvalundersøkinga i samband med kommunevala i 2019 og 2023, synest det er overraskande at SV er partiet med flest «eldrekandidatar» på listene sine, sidan partiet har ei veldig ung stortingsgruppe.

– På den andre sida er jo sekstiåttarane komme opp i denne alderen, seier han.

Saglie seier han ville ha vorte meir overraska om tala representerte toppkandidatane til partiet.

– Dei fleste listekandidatane kjem jo ikkje inn i kommunestyret og har heller ikkje noko ønske om det. Toppkandidatane er eit betre uttrykk for kva for ei aldersgruppe partia ønsker å satse på, seier han.

KrF på topp over 50

Sjølv om Kristeleg Folkeparti må sjå seg slått av SV når det gjeld del kandidatar som er over 60 år, har KrF størst del listekandidatar som har fylt 50 år, med sine 2.222 kandidatar. Det utgjer heile 57,6 prosent av politikarane til partiet som stiller til val i haust.

Ifølgje tal frå VG har partiet dei to siste åra mista heile 1.316 medlemmer til dødsfall, alder og sjukdom.

Kanskje har dei òg fått nokre nye og yngre listekandidatar, sidan delen kandidatar over 50 år har gått ned 3 prosentpoeng frå 60 prosent ved førre kommuneval.

Frp tar andreplassen med 56,6 prosent av listekandidatane over 50 år, føre bronsepartiet SV (55 prosent), Arbeidarpartiet (52 prosent) og Høgre (50 prosent).

MDG yngst

Heilt på den andre enden er skalaen er Miljøpartiet Dei Grøne. Partiet har både desidert færrast og også lågast del kandidatar over 50 år. Berre 25 prosent av listekandidatane har runda 50.

Partiet har òg saman med Raudt og Senterpartiet flest under 30 år på vallistene sine.

I alt stiller 54.254 personar til val ved kommunestyrevalet i haust. Totalt er 27.440 av kandidatane over 50 år. Det utgjer 50,5 prosent av alle listekandidatane.

Det ser likevel ut til at listekandidatane blir yngre. Av dei 58.189 som stilte til val i 2015, var 51,4 prosent av kandidatane over 50 år.

