Varmerekord i Bergen: 33,3 grader

Først på dagen vart det sett rekorden med 32,8 klokka 14.17 ved Meteorologisk institutt på Florida. Ifølgje TV 2 steig temperaturen raskt i vidare og fredag ettermiddag klokka 15.30 var han oppe i 33,3 grader.

Den gamle rekorden vart sett 27. juli i fjor og var på 32,2 grader.

Det har vore ein varm dag over store delar av landet. Meteorologane melder fredag ved 17-tida at det er målt tropedag, altså over 30 grader, i heile 14 av 18 fylke. Fylka som ikkje har hatt tropedag fredag, er dei to nordlegaste og dei to sørlegaste fylka i landet.

