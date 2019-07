Norway Cup opnar med tropevarme

innenriks

Dei neste dagane skal nesten 1.800 lag delta i totalt 5.200 fotballkampar. Deltakarar frå 40 ulike nasjonar er påmeldt.

Kampane blir spelte på fotballbaner på Ekeberg, Furuset, Abildsø, Valle Hovin, Rustad og Lambertseter i Oslo.

Opninga av Norway Cup blir markert med ein parade frå Ekeberg camping laurdag klokka 17.00, før sjølve opningsshowet startar éin time seinare. På scena står artistar som TIX, Hkeem, Vidar Villa, Hanne Mjøen og eMMa.

Tradisjonen tru blir den årlege kjendiskampen arrangert førstkommande onsdag. Statsminister Erna Solberg (H) skal vere lagleiar saman med Åge Hareide og varaordførar Kamzy Gunaratnam (Ap) i Oslo. Thomas Hayes, Mads Hansen, Solveig Gulbrandsen, Einar Törnquist og Morten Ramm er blant kjendisane som deltar.

Det ser ut til at dei tropiske temperaturane på Austlandet held seg i det Norway Cup startar.

– Det kan fort bli opp mot 30 grader på opningsdagen. Det same gjeld for søndagen, men då er det moglegheit for byer seint på dagen, seier statsmeteorolog Marianne Skolem Andersen til NTB.

Frå tysdag vil det bli svalare, og vi vil få vêr som er betre eigna når ein skal spele fotball.

– Vêret vil likne meir på ein normal, norsk sommar med byer og temperaturar på rundt 20 grader, seier ho.

Norway Cup har vorte halden sidan 1972. Han blir rekna som ein av dei største fotballturneringane i verda.

(©NPK)