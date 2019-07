NRK beklagar og fjernar Satiriks-sketsj

innenriks

Sketsjen viser ein mann som spelar Scrabble mot ein ortodoks jøde. Mannen har bokstavar som stavar ordet «jødesvin», og mannen kvir seg for å sanke inn poeng ved å legge det støytande ordet ned på spelbrettet.

Underhaldningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK skriv i beklaginga at intensjonen med sketsjen var å vise at ein ikkje skal bruke slike ord, men at intensjonen openbert ikkje var tydeleg nok og at ein i arbeidet med sketsjen har undervurdert den historiske tydinga av ordet «jødesvin».

– Vi visste sjølvsagt ordet var brutalt og krenkande, og i denne konteksten måtte ordet vere krenkande for at sketsjen skulle fungere. Men ordet hadde ei alvorlegare tyding for spesielt det jødiske miljøet i Noreg enn kva vi dessverre var klar over. Så vi beklagar bruken av ordet, skriv Halvorsen.

Han beklagar òg overfor alle i det jødiske miljøet, som har tatt belastinga denne veka.

NRKs klageorgan Kringkastingsrådet har fått over 300 klager etter sketsjen, som vart send tysdag førre veke.

NRK har tidlegare svart på kritikken med at intensjonen med sketsjen har vore det motsette, å vise at ein ikkje skal bruke slike ord.

