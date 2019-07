Høgre vil ha tre timars bompause i Oslo – og opnar for det i Bergen

innenriks

Trass i press frå bompengepartiet i dei to byane, lèt ikkje dei to byrådsleiarkandidatane til Høgre i Oslo og Bergen seg presse til store og omfattande endringar. Men bompengeutgifter har vorte ei belasting for mange, spesielt barnefamiliar, seier byrådsleiarkandidat Eirik Lae Solberg i Oslo Høgre til VG.

– Derfor foreslår vi at barnefamiliar skal få ein tre timars bompause frå fem på ettermiddagen, der dei berre betaler for éi passering. Dei har ofte behov for å hente på skule, køyre heim til middag og så ut igjen for å køyre barna til fritidsaktivitetar eller besøk hos familie, seier Lae Solberg.

Han seier det berre er første passering som skal registrerast i ein periode på tre timar frå klokka 17 på ettermiddagen.

– Vi vil gi lette til barnefamiliane, og diskuterer gjerne ein «bompengepause» slik Oslo Høgre foreslår. I dag er maksimal mengde passeringar ein betaler for i månaden i Bergen 60 passeringar. Vi vil at det skal halverast til 30 for familiar med under 700.000 i inntekt, som har heimebuande barn, seier partikollega Harald Victor Hove i Bergen Høgre.

