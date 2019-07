Rapport: Framleis stor bustadmangel for studentar

innenriks

Det viser den ferske Studentbustadundersøkinga, som Norsk studentorganisasjon (NSO) står bak. Den nasjonale målsettinga for dekningsgrada er på 20 prosent, men undersøkinga viser at han no er på 14,5 prosent.

Det manglar ifølgje rapporten 14.351 bustader for å nå det nasjonale målet.

– Dei siste seks åra har bygginga av studentbustader vore så høg at 21 prosent av nye studentar har tilgang på studentbustad. Trass i satsinga, har ikkje den nasjonale dekningsgrada endra seg vesentleg. Det er hovudsakleg auken i nye studentar som et opp satsinga på studentbustader, heiter det i rapporten.

Studenttalet har i perioden 2014 til 2019 vakse med nesten 24.000 studentar, medan det er bygd over 5.000 nye hybeleiningar.

– Studentbustader er eit gode for heile folket. Jo fleire som har tilgang til studentbustad, desto mindre blir det pressa på den private leigemarknaden, skriv NSO i rapporten.

NSO skriv at det ikkje er nok med innsats frå regjeringa for å nå målsettinga. Vertskommunane må òg bidra med tomter til studentsamskipnadene, som på si side må bygge fleire studentbustader, skriv organisasjonen.

(©NPK)