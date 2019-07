UDI erkjenner at det var feil å tvangsreturnere PKK-medlem til Tyrkia

innenriks

På dagen eitt år etter at ho vart utvist til Tyrkia, gir UDI opphaldsløyve til Gulizar Tasdemir, skriv Aftenposten.

Norske styresmakter trudde ikkje på forklaringa om at ho var aktiv i den forbodne kurdiske organisasjonen PKK og sende henne tilbake til Tyrkia. Dei meinte det ikkje stemte at den tyrkiske kvinna var etterlyst og etterforska i Tyrkia. Dermed vart Tasdemir sendt tilbake og arrestert i det ho landet på flyplassen. Ho sit framleis fengsla og ventar på rettssaka.

Aftenposten siterer frå det nye vedtaket til UDI, der dei skriv at dei la vekt på feilaktige opplysningar og at vedtaket vart fatta på feil grunnlag.

Til VG seier Gulizars norske venn og støttespelar Negar Enayati at Tyrkia neppe vil sende henne tilbake til Noreg utan diplomatiske forhandlingar.

– Ifølgje den tyrkiske advokaten hennar, ventar ei straff på 15–20 års fengsel. Vi får håpe at staten Noreg føler eit ansvar for å rette feilen som er gjort, ved å gjere det som kan vere mogleg for å bringe Gulizar tilbake til Noreg, seier den norske advokaten hennar Jan Birkeland til avisa.

