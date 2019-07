Støres formue krympa som følgje av fall i aksjekursane

innenriks

– Formuen til familien er plassert i eit langsiktig perspektiv, og sånn sett var 2018 eit heilt greitt år, seier Støre til avisa.

Det er andre år på rad at Støre legg fram ei oversikt over sin og familieselskapet Femstøs økonomi. Praksisen starta etter at pengeplasseringar skapte problem for han og Arbeidarpartiet under valkampen i 2017.

Den reelle storleiken på formuen er ifølgje DN større enn i oversikta, sidan oversikta berre har likningsverdien og ikkje marknadsverdien på bustaden og hytta til Ap-leiaren.

Støres formue kjem av ein arv frå bestefaren hans, som i mange år var deleigar i omnsprodusenten Jøtul.

