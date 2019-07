Spesialetterforskar meiner sjølvmord bør etterforskast betre

innenriks

– Eg meiner at politiet har plikt til å etterforske om mobbing kan ligge til grunn for sjølvmord, skriv spesialetterforskar Stig Andersen i ein kronikk publisert i Politiforum.

Ifølgje straffelova kan den som medverkar til at nokon tar sitt eige liv, blir straffa med fengsel i 8 til 21 år. Men ifølgje Andersen har straffansvar for mobbing som leier til sjølvmord, førebels ikkje har vore prøvd for retten.

Andersen meiner det er nødvendig å undersøke om mobbarane kan straffast når ein person blir skadd som følgje av mobbing, og særleg når eit mobbeoffer tek sitt eige liv.

– Når mobbing fører til at nokon tar sitt eige liv, kan det vere alvorleg kriminalitet, likestilt med drap, skriv han.

Spesialetterforskaren erkjenner at etterforskingar av sjølvmord er utfordrande, og det er vanskeleg å bevise forsett, men at det ikkje betyr at det er urimeleg å undersøke om det kan komme av mobbing.

I Noreg tek mellom 500 og 600 personar sitt eige liv kvart år, ifølgje tal frå Folkehelseinstituttet.

