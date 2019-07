Dommar utsett for grov vald etter fotballkamp

innenriks

– Eg tenkte eg skulle døy, seier dommaren, Said Shafi, til NRK.

Han fortel at det starta med stygge tilrop og skjellsord frå tilskodarar, før han vart utsett for grov vald etter kampslutt. Fotballkampen, som var mellom Romsås og Oppegård, var i den siste serierunden før sommarferien.

Situasjonen forverra seg etter at Shafi utviste to Romsås-spelarar. Bilde NRK har fått tilgang på, viser tydelege merke, sår og blødingar under huda rundt halsen til dommaren.

Shafis advokat, Sulman Hussain, håper at gjerningspersonane blir straffeforfølgde.

– Det skal ikkje vere slik at fotballdommarar i Noreg skal dømme kampar med livet som innsats, seier han.

Dommaren vart send til sjukehuset etter at motstandarlaget og den utviste Romsås-spelaren fekk stoppa valden.

Styreleiar Øystein Andersen i Romsås IL seier dei ser alvorleg på saka.

– Saka har prega spelarar, lagleiarar og oss som klubb. Dette er uakseptable gjerningar utført av personar ingen av oss ønsker i nærmiljøet, og heller ikkje i samband med arrangementa våre, seier han.

