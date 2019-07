Årets første tropenatt nesten i boks i Finnmark

innenriks

Til helga kan det bli tropenatt – men då blir det i så fall i Sør-Noreg. For Båtsfjord er nok toget gått for denne gongen, for til helga kan temperaturen falle heilt ned til 6–7 grader.

Meteorologane trur altså at årets første tropenatt vil komme lengre sør. På Twitter skriv dei at det er på kysten det oftast blir målt tropenetter, sjølv om makstemperaturen på dagen gjerne er høgast i innlandet.

For å bli klassifisert som tropenatt i Noreg, må temperaturen ikkje vere lågare enn 20 grader.

På fyrstasjonar med sjø på alle kantar vil høg sjøtemperatur medføre at lufttemperaturen ikkje går så mykje ned gjennom natta som den gjer i innlandet. Dette kan vere tilstrekkeleg til at temperaturen ikkje går under grensa på 20 varmegrader.

I fjor sommar vart det registrert tropenetter i fleng, og den varmaste natta var 19. juli ved Makkaur fyr i Finnmark. Då vart minstetemperaturen målt til 25,2 grader.

Færder fyr i Vestfold er registrert med flest tropenetter. I år ventar vi framleis på at tropenatta skal komme, og nærast har altså Båtsfjord vore – òg det i Finnmark.

