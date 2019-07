Svak krone gjer utanlandsferien dyr for nordmenn

innenriks

Den norske krona har aldri nokosinne vore like svak mot euroen i ein julimånad som det han er no, skriv Nettavisen.

Éin euro kostar i dag 9,67 kroner.

– Vi ser at krona svekker seg, men når det gjeld fallet det siste døgnet, har eg ikkje sett noko spesielt som forklarer det, seier økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Det kostar no 8,64 kroner for éin dollar samanlikna med 8,53 for ei veke sidan.

– Den norske krona har vore svak lenge, og mange synest det er vanskeleg å seie noko veldig klart om kva det kjem av. Det vi kan seie, er at etter at oljeprisfallet har kronekursen vore mykje svakare enn han var før, seier Fjære.

DNB Markets' valutaprognosar anslår at krona vil svekke seg ytterlegare – til 9,70 kroner per euro i januar. Om eitt år blir det anslått likevel at krona styrker seg igjen til 9,50 kroner per euro.

