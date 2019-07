Salet av bensin og diesel gjekk ned også i juni

innenriks

Det vart selt 98 millionar liter med bilbensin førre månad, ein nedgang på 5 millionar liter sidan juni 2018.

Salet av avgiftspliktig diesel gjekk ned med 9 millionar liter og enda på 256 millionar liter totalt, viser førebelse tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Salet av bilbensin og autodiesel til saman gjekk ned med 4,6 prosent samanlikna med same månad i fjor.

Statistikken omfattar òg anleggsdiesel, marine gassoljer, jetparafin, tungoljar og mellomdestillat, fyringsolje, fyringsparafin og andre produkt.

Totalt vart det selt 725 millionar liter med petroleumsprodukt i juni.

Den gjennomsnittlege prisen på bensin (blyfri 95 oktan) gjekk opp frå 15,65 kroner per liter i juni i fjor til 15,99 i juni i år. Dieselprisen gjekk opp frå 14,84 kroner til 15,01 kroner per liter i same periode.

