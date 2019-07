Krekar-saka: Sanner endrar instruksen til UDI for å kunne trekke tilbake statsborgarskap

innenriks

Det skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

Avgjerda kjem etter at Utlendingsdirektoratet (UDI) tidlegare tysdag ettermiddag kom med forklaringa si for kvifor dei innvilga statsborgarskap til ein Buskerud-mann i 40-åra medan han var under terroretterforsking i Italia. Her skriv UDI at dei ikkje visste at mannen var mistenkt i saka.

Dei skriv òg at dei vil opprette ei sak om tilbakekalling av statsborgarskapet, fordi personen har fått innvilga norsk statsborgarskap på uriktig og ufullstendige opplysningar.

I pressemeldinga frå Kunnskapsdepartementet skriv dei at Stortinget har bedt departementet om å stille alle saker om tilbakalling av statsborgarskap til sides. Utlendingsdirektoratet vart då instruert av departementet om å ikkje behandle slike saker. No endrar Sanner instruksen slik at saker som gjeld grunnleggande nasjonale interesser, ikkje blir stoppa av berostillinga.

– Eg tar forklaringa frå UDI til orientering. Eg registrerer særleg at dei meiner det her er grunnlag for å opprette ei sak om å kalle tilbake eit statsborgarskap. Vi har bedt UDI om ein meir utførleg forklaring, medrekna om denne saka skulle vore lagt fram for departementet på grunn av grunnleggande nasjonale interesser og utanrikspolitiske omsyn, seier Sanner i pressemeldinga.

Kunnskapsministeren legg til at han saman med Justis- og beredskapsdepartementet vil gå gjennom informasjonsutvekslinga mellom dei involverte instansane, for å sikre at UDI får den informasjonen dei bør ha i slike saker.