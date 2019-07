Den første tropenatta i år kan komme til helga

innenriks

– Vi har ikkje hatt nokon tropenetter i år. Vi ser at det kanskje natt til laurdag er moglegheiter for det på enkelte målestasjonar. Det vi ser, er at det kanskje kan skje på Færder i Vestfold og i Trøndelag, seier vakthavande meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det er ved desse stasjonane det er høgast sannsyn, men han er ikkje så veldig høg, ifølgje Nordhagen.

Sjølv om det ofte er målestasjonar i innlandet som kan skilte med høge temperaturar på dagtid, er det gjerne stasjonane langs kysten som får tropenettene. Meteorologen understrekar derfor at ei eventuell tropenatt kan avhenge av om havtemperaturen er høg nok.

I Noreg er det vanleg å oppleve tropenetter i juli og august, men sommaren i fjor gav ein rekordtidleg notering. Allereie natt til 31. mai i fjor kunne målestasjonane ved Lindesnes fyr i Vest-Agder og Eigerøy utanfor Egersund i Rogaland konstatere tropenatt.

Kravet til tropenatt er at minimumstemperaturen ikkje går under 20 grader gjennom natta.

(©NPK)