Bergensskule stengd etter asbestfunn

Bergen kommune har i samband med funnet sendt ut brev til alle foreldre som har barn på skulen om at elevane etter ferien skal møte til skulestart ved den gamle lærarhøgskulen på Landås.

I brevet skriv kommunaldirektørane Trine Samuelsberg og Geir Ove Misje, ifølgje BT, at det er tatt luftprøvar i alle etasjane, men at prøvane ikkje indikerer at elevar og tilsette har vorte utsette for helsefarleg luft.

Det var bygningsarbeidarar som oppdaga asbesten i byrjinga av månaden. Skulen blir for tida utvida.

