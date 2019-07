Støre: – Kampen mot høgreekstrem terror er ikkje over

innenriks

Minnemarkeringa føregjekk som førre år i bakken på Utøya. Markeringa vart innleidd med eitt minutt stille.

– Kampen mot høgreekstrem terror er ikkje over. Det at nokon teikna eit hakekors på eit minnesmerke 22. juli, viser i klartekst at dette finst. Alle i samfunnet må lære av den vakenheita og det ansvaret AUF har vist, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB etter markeringa på Utøya.

Måndag morgon var det spraya eit hakekors på 22. juli-minnesmerket i Tønsberg. Måndag ettermiddag vart to menn i 20-åra arrestert for ugjerninga.

– Høgreekstrem terror

I talen sin slo Støre fast at gjerningsmannen var åleine om terrorhandlingane for åtte år sidan, men ikkje om haldningane.

– Det som skjedde 22. juli, var høgreekstrem terror, der hensikta var å ramme Arbeidarpartiet gjennom å ramme AUF. Nokon gonger blir 22. juli nærast omtalt som ein naturkatastrofe. Men det var eitt målretta angrep – terror mot rørsla vår, sa Ap-leiaren frå talarstolen.

Han seier til NTB at det kvart år er sterkt å vere på Utøya.

– Det er likevel ei verdig minnestund. Dei problemstillingane som er oppe i tida, kjem òg opp på Utøya, seier Støre.

– Historia om ungdommar

Blant dei andre talarane var AUF-leiar Ina Libak og Lisbeth Kristine Røyneland leiar av Den nasjonale støttegruppa. I tillegg bidrog Merete Stamneshagen frå støttegruppa med diktopplesing, medan artist Hanne Sørvaag stod for musikalske innslag.

– Oppgjeret med desse haldningane er ikkje over. Haldningane lever vidare i samfunnet vårt. Det er vondt å tenke på, men dei gjer det. Oppgjeret må takast i samfunnet vårt, og alle har eit ansvar. Dei øvste leiarane har eit ekstra stort ansvar for å seie frå om der grensa går for korleis ein kan snakke, seier Libak til NTB.

Libak var ein av dei mange AUF-arane som var på Utøya for åtte år sidan. Ho vart sjølv skote fire gonger.

– Lett å tru det aldri kan skje

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var Ap-leiar og statsminister då terroren ramma. Han var også i år til stades på 22. juli-markeringa på Utøya.

– Det er vondt å vere her, men òg fint. Det er vondt å minnast dei som mista livet, men fint å vere saman med så mange rørte som minnast dette saman, seier han til NTB på kaia på Utøya.

Den viktigaste lærdommen ein kan ta med seg i samband med terrorangrepet, er for Stoltenberg å verne om demokratiet og fridommen.

– Om ungdom ikkje tør å dra på sommarleir, eller om ei folkevald regjering ikkje kan fungere fordi kontora blir bomba, då er grunnstammen i demokratiet vårt ramma, seier Stoltenberg.

Blomsterkrans og namneopplesing

Etter talane vart det minnemarkering på kaia, kor namna på alle dei 77 som vart drepne 22. juli 2011, vart lese opp. Statsminister Erna Solberg (H) deltok òg i markeringa og la på vegner av regjeringa ned blomsterkransar ved kaia.

Trompetist Magnus Aannestad Oseth framførte «Til ungdommen» – Nordahl Griegs kjente dikt som vart sett til musikk av Otto Mortensen.

Av dei 77 personane som døydde 22. juli i 2011, vart 69 av dei drepne på Utøya, som ligg i Tyrifjorden i Buskerud.

(©NPK)