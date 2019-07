Russ sikta for drapsforsøk etter valdsepisode på gresk øy

innenriks

Mannen skal ha prøvd å slå ein annan mann med ei flaske. Han sit no i arresten på øya Naxos, opplyser advokaten til mannen Kim Gerdts i Advokatfirmaet Rogstad til VG.

– Han meiner jo at dette var ein situasjon som utvikla seg på bakgrunn av at den andre personen opptrer provoserande, seier advokaten.

Fleire medium har skrive om at norske ungdommar, som skal vere russ til neste år, har dratt til Ios denne veka. Ifølgje Aftenposten er det venta minst 600 norske russ. Mange av dei reiser med turoperatørar som arrangerer spesifikke partyturar.

Valdsepisoden skjedde i helga, i tilknyting til eit hotell på øya, skriv lokalavisa Budstikka.

Ifølgje avisa er både Utanriksdepartementet (UD) og den norske ambassaden i Hellas gjort kjent med valdsepisoden, medan førebyggande avdeling i Oslo politidistrikt førebels ikkje er involverte.

Faren til fornærma seier til VG at sonen er på sjukehus i Aten, og at han vart skadd i halsen under hendinga.

– Han har vore heldig. Det ser ut til at det går bra med sonen vår. Vi har fått svært god hjelp av folket til arrangørselskapet på staden, og dei kan på ingen måte lastast for dette. Vi veit med sikkerheit at dette kunne ha skjedd når og kvar helst, seier faren til VG.

