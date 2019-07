innenriks

Sklia var planlagt ferdig til sesongstart, men godkjenninga frå Statens jernbanetilsyn har late vente på seg.

Etter å ha vore stengt i to badesesongar, kan badegjestar ved Frognerbadet i Oslo ta den nye sklia i bruk frå og med måndag 22. juli, skriv NRK.

Sklia har kosta 23,1 millionar kroner, og består av to delar; eitt sprang spesielt lagt til rette for barn og eitt spesielt lagt til rette for ungdommar og vaksne.

