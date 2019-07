Noreg sender ekspertteam og utstyr til ebolaramma Kongo

innenriks

– Ebolautbrotet i DR Kongo er alvorleg. Vi sender no eit ekspertteam og utstyr til Kongo, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

WHO har denne veka erklært at ebolautbrotet i Kongo er ei internasjonal folkehelsekrise. Over 1.600 menneske er døde, og utbrotet har nådd millionbyen Goma.

Både WHO og EU har bedt Noreg om å hjelpe med å lære opp lokalt helsepersonell i bruk av den norskutvikla spesialbåra EpiShuttle, som blir brukt for å transportere sjuke med alvorleg smittsam sjukdom.

– Det ei sjølvfølgje at vi bidrar i det internasjonale arbeidet mot ebola. Vi har no fristilt eit team på tre erfarne helsearbeidarar frå Oslo universitetssjukehus som reiser om kort tid. Vi er klare til å bidra ytterlegare med utstyr og kompetanse, viss vi blir bedne om det, seier helseminister Bent Høie (H).

Noreg har to gonger tidlegare hjelpt til i samband med ebolautbrotet i Kongo. Så seint som i april i år sende Noreg eit ekspertteam med helsearbeidarar og spesialbårer til landet.

Regjeringa har hittil i år bidratt med 17, 3 millionar kroner frå det humanitære budsjettet til å kjempe mot ebolautbrotet. I fjor utgjorde bidraget 28,5 millionar kroner.

