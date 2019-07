Stadig høgare terskel for varsling om avvik i oljeindustrien

innenriks

Rapporten deler resultatet i sju indeksar som måler mellom anna tryggingskultur, skriv Klassekampen. Alle indeksane er verre for 2017 enn 2015, og seks av sju var verre i 2017 enn ti år tidlegare.

Leverandørindustrien kjem verst ut, spesielt på spørsmål om ytringsklima. 31 prosent av respondentar svarer at dei er heilt eller delvis samd i at det er ubehageleg å påpeike brot på tryggingsreglar og prosedyrar. 42 prosent i same industri svarer at rapportar om ulykker eller farlege situasjonar ofte blir pynta på.

Økonomihistorikar Helge Ryggvik ved UiO seier at ei mogleg forklaring er importen av nye tryggingssystem frå utlandet på byrjinga av 2000-talet. Desse systema var ofte var tufta på ein annan arbeidslivsfilosofi enn arbeidsmiljølova.

– Fordi norske arbeidsfolk tør å feile, unngår ein produksjonsstans. Forsvinn det norske systemet, forsvinn òg den sjølvsikkerheita som har gjort norske arbeidarar så produktive, seier han.

