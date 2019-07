Stadig fleire kontaktar Forbrukarrådet om trøblete leigeforhold

innenriks

Hittil i år har Forbrukarrådet fått 1.714 førespurnader om husleige. Auken er på heile 45 prosent samanlikna med i fjor, og det er først og fremst utleigar som opplever leigeforholda som problematisk.

– Utleigarar fortel at dei har problem med rot og uorden med den som leiger. Dette kan utleigar unngå ved å legge ved klare husordensreglar i tillegg til leigeavtalen. Undersøkinga vår viser at ni av ti bruker skriftleg avtale, seier seniorrådgivar og jurist Thomas Iversen i Forbrukarrådet i ei pressemelding.

I ei undersøking frå mars i år, oppgir derimot fleirtalet av leigetakarane at dei ikkje har opplevd problem med utleigar. Éin av tre leigetakarar seier at dei ikkje har opplevd problem, medan to av tre utleigarar seier det motsette.

For utleigarane handlar det stort sett om for sein betaling, medan litt under ein firedel opplevde at husleiga ikkje vart betalt i det heile.

– Fleire seine eller manglande betaling kan gi grunn til å kaste ut leigetakar. Viss du vil bli buande, må du passe på å betale leiga innan fristen. I standardkontraktane kan utleigaren ta inn ein klausul som gir moglegheit til få hjelp av styresmaktene til å kaste ut dårlege betalarar. Legg husleiga som fast betaling i banken din, og helst rett etter du får lønn eller studielån, seier Thomas Iversen.

