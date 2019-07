Raja krev meir effektivitet i jernbanearbeidet

innenriks

– No må toppane ta grep og sørge for effektivitet av omsyn til pendlarar og brukarar som blir frustrerte over innstillingar, forseinkingar og buss for tog, seier Venstre-nestleiar Abid Raja til avisa.

På ein av dagane med mest buss for tog denne sommaren, flaug avisa med helikopter over stengde strekningar. Bilda frå turen viste små grupper av arbeidarar og nokre få maskiner, men lange strekningar utan aktivitet.

Bane Nor har forsikra at aktiviteten ved stengde strekningar er høg, men legg til at det kunne vore gjort meir. Dei peikar på budsjett og tilgang på ressursar.

Bane Nor seier at jernbaneprosjekta på Austlandet er så mange at det kan bli buss for tog kvar einaste sommar i over ti år.

Administrerande direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, stussar over at Bane Nor skulder på budsjettet.

– Er det éin sektor som har fått nok pengar, er det jernbanesektoren. Har ein for lite til arbeida i sommar, må det vere fordi ein ikkje klarer å forvalte midlane ein har til rådvelde, seier han.

(©NPK)