Over 50 prosent er mot profitt i velferda, viser ny undersøking

Undersøkinga er utført av Sentio for Fagforbundet, skriv FriFagbevegelse. Respondentane vart spurde om dei var samde eller usamde i denne påstand:

«Private selskaper bør ikke få ta ut profitt fra drift av offentlige velferdstenester som sykehjem, barnehage og skole».

37 prosent svarte dei var heilt samde, 21 prosent litt samde, medan 16 prosent var litt usamde. Talet på heilt usamde var 21 prosent. Resterande svarte «vet ikke».

– Eg er glad for at folk flest er samde med oss i at det er ein uting at kommersielle selskap tar ut store fortenester frå norsk velferd, skriv Fagforbundet-leiar Mette Nord i ein e-post til avisa.

Administrerande direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og handel meiner at Spørsmålet til fagforbundet er leiande, og seier at ordet «profitt» er negativt lada. Til FriFagbevegelse seier ho det eksisterer fleire målingar som viser at fleirtalet i befolkninga er positive til at private bedrifter leverer offentlege tenester.

– Vi har løyst dei store oppgåvene i Noreg ved ein offentleg-privat velferdsmiks, anten det var utbygging av olje på 60- og 70-talet, å sikre full barnehagedekning tidleg på 2000-talet eller å løyse ei rekordstor tilstrøyming av flyktningar i 2015.

