Politiet undersøker sak om kvinne som var stranda på holme

innenriks

Kvinna vart tatt med til fastlandet tysdag kveld etter at ein forbipasserande båtførar observerte henne på Furuholmen på Hvaler i Østfold.

No har politiet oppretta undersøkingssak, ifølgje VG. Kvinna har fortalt at ho ikkje hadde hatt tilgang på vatn, og dessutan at ho hadde vore åleine på øya i tre dagar.

– Ho har forklart at ho var ute i båt saman med tre andre, at dei byrja å krangle, og så køyrde frå henne på holmen, seier operasjonsleiar Kjetil Ringseth i Aust politidistrikt.

Politiet vil onsdag ta kontakt med henne for å finne ut kva som faktisk har skjedd. Forholdet er førebels ikkje meldt.

– Viss det ho seier stemmer, vil det vere straffbar, seier operasjonsleiaren.

(©NPK)