Partia rustar opp til valkampinnspurt

I Arbeidarpartiet, som ligg an til å gjere eit historisk dårleg val, har dei fleste fylkes- og kommunelaga kickoff for den intensive valkampen første veke i august.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre tjuvstartar likevel med ein valkampturné til Stavanger, Eigersund og Kristiansand 27. og 28. juli.

– Både i Stavanger og Kristiansand ser vi at det blir veldig spennande. Vi har gode moglegheiter for nytt fleirtal og Arbeidarparti-styre, seier assisterande generalsekretær i Ap Kristine Kallset til NTB.

Raudt til Ap-bastion

Deretter går det slag i slag: 8. august opnar SV valkampen sin med eit arrangement på Kulturhuset i Oslo med blant andre partileiar Audun Lysbakken til stades. Sentrale tema for SV i valkampen er klimakrisa og kampen mot veksande skilnader, får NTB opplyst.

9. august startar Raudt-leiar Bjørnar Moxnes valkampturneen i den gamle Ap-bastionen og aluminiumsbyen Årdal i Sogn og Fjordane. Raudt fekk ingen mandat i førre kommuneval i Årdal – og ligg ikkje an til å få nokon i år heller, ifølgje nettstaden Poll of polls.

Stel veljarar

– Vi vel å framheve industrisamfunn som Årdal fordi vi meiner det er viktig å setje søkjelys på verdiane som blir skapte i distrikta over heile landet. I planen vår for ein grøn industriell revolusjon speler industrien ei nøkkelrolle, seier Raudt-rådgivar Bjørn Winquist til NTB.

Han peikar òg på at Raudt stel mange veljarar frå Ap.

– For oss er det viktig å vise at vi er eit arbeidarparti og eit distriktsparti, ikkje berre eit parti for unge veljarar i byen. Derfor har vi valt å starte valkampen i Årdal, seier Winquist.

Solberg samlar troppane

For Høgre og Framstegspartiet startar innspurten laurdag 10. august. Då skal Høgre-leiar og statsminister Erna Solberg samle troppane på 7. juni-plassen i Oslo klokka 13, der ho mellom anna skal presentere topp 10-kandidatane i hovudstaden.

Frp-leiar Siv Jensen tar på si side turen til Frps «utstillingsvindauge» Os sør for Bergen, der ho og Os-ordførar og Frp-nestleiar Terje Søviknes skal fyre opp valkampen til partiet.

Sp-kickoff i alle kommunar

Same laurdag sparkar òg Senterpartiet i gang valkampen med arrangement i nesten alle kommunane i landet. Hovudarrangementet finn likevel stad på Eidsvoll med partileiar Trygve Slagsvold Vedum.

– Hovudtemaet vårt blir tenester nær folk. Temamessig blir det nok stor lokal variasjon, men attkjennelege Sp-saker, opplyser partiadministrasjonen til NTB.

Senterpartiet ligg an til å gjere eit brakval i årets kommuneval med eit snitt på 14 prosent på kommunemålingane i juli, ifølgje Poll of polls, over 5 prosent meir enn for fire år sidan. Partiet ligg an til å få flest ordførarar av alle parti og kan samtidig hamne på vippen i ti av dei elleve fylka i landet.

Arendalsuka

Regjeringas juniorparti Venstre og Kristeleg Folkeparti har valt å legge valkampopninga si til Arendalsveka, som startar med partileiardebatt måndag 12. august. Gjennom veka får alle partia òg sin eigen «partitime» på torget midt i byen.

Oslo Venstre tjuvstartar likevel valkampen med ein trikketur frå Birkelunden 6. august.

Også for Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) kan Arendalsveka bli startskotet for valkampen.

Dei siste målingane tyder på at både KrF og Venstre kan hamne under sperregrensa på 4 prosent i kommunevalet, medan MDG kan gjere det historisk bra med 6,7 prosent. Også SV seglar i medvind, medan motvinden er hard for særleg Ap, men også for Høgre og Frp.

