Omsetningsvekst for Aker Solutions

Omsetninga var på 7,25 milliardar kroner i kvartalet, mot 6,25 milliardar i same periode i fjor. I fjor var resultatet før skatt på 173 millionar kroner.

Selskapet opplyser at dei fekk inn ordrar på 3,8 milliardar norske kroner i perioden og at ordrereserven no er på 29,5 milliardar kroner.

– Medan konkurransen i marknaden framleis er svært høg, leverer vi vårt femte kvartalsresultat med vekst i omsetninga og vi ser framleis høg anbodsaktivitet i marknadane våre, seier administrerande direktør Luis Araujo.

(©NPK)