Meling: Ein skandale

Politiets tryggingsteneste la ned påstand om fire vekers varetekt då den 63 år gamle kurdiske irakaren vart framstilt for varetektsfengsling under rettsmøtet i Oslo tingrett onsdag.

Politiadvokat Line Nyvoll Nygaard grunngav dette med den ferske dommen i Italia, der mulla Krekar vart funne skuldig i terrorplanlegging og dømt til tolv års fengsel.

– Det finst konkrete haldepunkt for at sikta vil unndra seg utlevering til Italia, sa ho.

Mulla Krekars forsvarar, advokat Brynjar Meling, kravde på si side lauslating, stilte spørsmål ved den italienske dommen og viste til at klienten hans i alle år aldri har unndratt seg verken avhøyr eller rettsmøte.

Meling understreka òg at mulla Krekar aldri har fått forklare seg i den italienske saka og at han heller ikkje er kontakta av den italienske forsvararen sin. Han understreka òg at dommen er anka og at det kan ta mange år før han blir rettskraftig.

Velbegrunna frykt

Meling karakteriserte vidare mulla Krekars frykt for utlevering som velbegrunna og peika på at det heller ikkje er sikkert at det kjem noka oppmoding om dette frå Italia. Han viste til at det førre kravet vart trekt og at Storbritannia tidlegare har avvist ei tilsvarande oppmoding frå Italia for tre av dei dømde som er der.

– Når ein i tillegg veit at justisministeren kjem frå eit parti der partileiaren seier at han er villig til å bryte menneskerettane for å få mulla Krekar ut av landet, gir det ekstra stor grunn til bekymring, sa Meling, med klar tilvising til justisminister Jøran Kallmyr og partileiar Siv Jensen i Frp.

Ikkje noko terrornettverk

Mulla Krekar hevdar òg at saka er politisk motivert og heldt under rettsmøtet fast på at han ikkje tilhøyrer noka gruppe eller organisasjon.

– Eg rømmer ikkje frå konfrontasjonar og har forklart meg for ti ulike etterretningstenester, også den italienske, og eg svarer på spørsmål, uansett kven som spør, sa han i retten.

Rawti Shax, som i den italienske dommen blir beskrive som eit terrornettverk, beskriv mulla Krekar som eit politisk og filosofisk manifest.

– Det ligg på internett, alle kan lese det og det har i det heile ikkje noko å gjere med terror, sa han.

Noreg er eit godt land

Før fengslingsmøtet tok ein smilande mulla Krekar seg god tid til å snakke med norsk presse.

– Noreg er eit veldig bra land, eit veldig bra folk, eit veldig bra system, veldig bra lover. Men det er nokon som misbruker systemet. Dei bruker PST, dei bruker pengar, dei bruker tid på saka mi, sa han.

– Eg skjønner ikkje kvifor nokon er redd meg. Eg har vore her i 28 år, eg er ingen trussel mot tryggleiken i riket, sa mullaen.

Italia vil be om utlevering

Det italienske justisdepartementet stadfestar onsdag ettermiddag at dei vil be om å få Krekar utlevert «i løpet av få dager». Det kjem fram i ein e-post frå departementet tilsendt NRK.

Mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han eigentleg heiter, vart funne skuldig i terrorplanlegging og dømt til tolv års fengsel i Italia måndag. Han vart arrestert av PST same kveld på bakgrunn av internasjonal etterlysing og avgjerd om arrestasjon frå italienske styresmakter.

PSTs arrestasjon av Krekar skjedde i vente på ein utleveringsoppmoding frå Italia – det stadfestar statsminister Erna Solberg til VG. Ho seier til avisa at Krekar kan krevjast utlevert til Italia utan at den italienske dommen er rettskraftig.

