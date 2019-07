Mann døydde av brannskadar etter brann på Notodden

innenriks

Mannen hoppa ut frå 2. etasje i huset i Heddalsveien, og vartfrakta til Haukeland universitetssjukehus i Bergen med alvorlege brannskadar. Onsdag opplyser etterforskingsleiar Trine Haugeberg hos Notodden-politiet til Telen at 25-åringen er stadfesta død.

– Mannen er opphavleg frå Sandefjord, men var no busett på Notodden. Han budde i leilegheita der det ser ut til at brannen har starta. Han var ved medvit då han vart tatt hand om av ambulansepersonell, men rakk ikkje å seie noko av tyding til politiet. Til det var han nok for alvorleg skadd, seier Haugeberg.

19 personar er registrerte på adressa i Heddalsvegen. Ifølgje Telen var berre rundt halvparten heime då brannen starta i 4-tida på natta. Fem personar vart køyrde til lege for sjekk.

Sjølv om brannen avgrensa seg til ei leilegheit, fekk fleire leilegheiter og ein pub i første etasje av bygningen røyk-, sot og vass-skadar.

(©NPK)