Drikkevatnet i Askøy kommune er friskmeldt

– Det vil seie at vi ikkje fann nokre spor av bakteriell aktivitet, opplyser varaordførar Bård Espelid til NTB.

Den siste veka har det vorte tatt vassprøvar 14 stader i distribusjonsnettverket til Kleppe vassverk, og alle har vist god kvalitet, ifølgje varaordføraren.

Det første kokevarselet vart sendt til innbyggarar på og rundt Øvre Kleppe torsdag 6. juni. Deretter kom prøvane som stadfesta funn av E. coli-bakteriar, og sidan har innbyggarane måtta koke drikkevatnet – inntil no.

Vil fase ut to av høgdebassenga

Over 2.000 askøyværingar har vorte sjuke av drikkevatnet i kommunen etter at dei første smittetilfella dukka opp. Totalt 76 personar har vorte så dårlege at dei måtte leggjast inn på sjukehus, mange av desse er barn.

Bergen kommune har gjennomført ei uavhengig tilstandsvurdering av alle høgdebasseng knytt til Kleppe vassverk. Rapporten vart presentert i eit møte på Askøy onsdag og gav oppløftande resultat, ifølgje Espelid.

Høgdebasseng

– Konklusjonen i rapporten er at det er ikkje noko som tilseier at vassverket på Kleppe ikkje kan levere trygt vatn igjen, seier varaordføraren til NTB.

– Høgdebassenget er i ei forfatning som gjer at vi på kort sikt ikkje treng å setje i verk spesielle tiltak, men vi vil gjennomføre tilrådingar på lengre sikt. Det gjeld utfasing av to av høgdebassenga. Dei vil bli fasa ut i 2019 eller tidleg 2020, held han fram.

Roar innbyggarane

Sjølv om vatnet i kranene igjen er reint, er fleire av innbyggarane framleis skeptiske. På Facebook-sida til Askøy kommune har mange innbyggarar skrive at dei ikkje vil drikke vatn frå springen sjølv om kokepåbodet blir oppheva, skriv BA.

– Eg skjønner skepsisen, men vi vil halde fram med eit sterkt prøveprogram for å vere sikre på at vatnet er trygt å drikke igjen etter at kokevarselet er oppheva, seier Espelid.

Prøvetakinga vil halde fram nokre veker framover.

– Vi har analysert vatnet utover det som er normalt, og det er nesten ikkje mogleg å gjennomføre fleire analysar som vil gi meir informasjon enn det vi har i dag. Dette sluttar òg Mattilsynet seg til. Vi har neppe hatt så trygt vatn frå Kleppe vassverk som vi har no, seier Espelid.

