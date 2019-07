Bjørn skoten i Hedmark

innenriks

Bjørnen var ein mellomstor vaksen hannbjørn på 165 kilo. Han vart skoten klokka 10.30, skriv Østlendingen.

Etter å ha fått indikasjonar på at bjørnen var i nærleiken av Gåla seter, rykte fellingsleiar Tord Strand og fellingslaget i Stor-Elvdal ut til området.

– Vi var seks mann som rykte ut og starta umiddelbart sporinga og slapp hunden. Laushunden gjorde ein imponerande jobb, og det tok ikkje lang tid før han fekk ferten av bjørnen. Det var ei veldig effektiv skadefelling, seier Strand.

Fylkesmannen i Innlandet gav fellingsløyve på bjørnen for rundt ei veke sidan. Det gjekk eigentleg ut onsdag, men vart forlengt til 22. juli. Løyvet vart gitt etter at det vart stadfesta at det hadde vorte tatt sau i området rundt der bjørnen vart skoten, ifølgje Østlendingen.

