Bitcoins Noreg varslar kundeutbetalingar

innenriks

Ole-Andre Torjussen, som driv og eig kryptobørsen, skriv i ein e-post til avisa at Bitcoins denne veka prøver å betale tilbake verdiane kundane hadde i bitcoins 1. mai.

– Vi kan stadfeste og garantere at ei utbetaling nummer to kjem til å skje, og at alle kundar får ei høgare erstatning enn kursen var 1. mai, skriv Torjussen.

Meldinga kjem to veker etter at Bitcoins Noregs kundar fekk beskjed om at selskapet skulle stanse all handel og selje unna kryptovalutaet til kundane som følgje av eit dataangrep.

Mange kundar har tidlegare reagert på at dei ville få utbetalt summen frå 1. mai. Då kosta ein bitcoin litt over 5.000 dollar stykket. I slutten av juni hadde kursen dobla seg, og ein bitcoin kosta over 10.000 dollar.

DN oversende måndag fleire spørsmål til Torjussen, men har ikkje fått svar.

