Bellona varslar full kamp mot tysk prøveboring nær Lofoten

innenriks

Løyvet vil bli påklagd, seier Bellona-leiar Frederic Hauge til NTB.

– Dette er ei ekstremt viktig sak, som kjem til å ende på miljøminister Ola Elvestuens (V) bord. Dette vil bli ei prøvesak på Venstres truverd i miljøpolitikken, slår ein rasande Hauge fast.

Det tyske oljeselskapet vart tildelt lisens til leiteboring i 2016 under den såkalla TFO-ordninga. Lisensen gjeld boringa av ein leitebrønn i ei blokk i Norskehavet utanfor kysten av Nordland, 83 kilometer sør for Røst og 50 kilometer nord for Træna.

Tysdag fekk selskapet tommel opp frå Miljødirektoratet til å gå i gang, stadfestar fungerande seksjonsleiar Ann Mari Vik Green til NTB.

– Løyvet gjeld alle utslepp til luft og sjø som følgjer av boreaktiviteten, seier ho.

Vil ha full mobilisering

Hauge lovar full mobilisering av miljørørsla i saka.

– Dette er den mest kontroversielle boringa på norsk sokkel på veldig lenge. Viss Elvestuen tillèt dette, har vi ikkje bruk for Venstre som miljøparti, seier Bellona-leiaren, som viser til at området rundt Trænarevet er tett knytt til økosystemet i Lofoten.

– Vi snakkar om oljeboring i fødestua til torsken. Viss det skjer eit uhell, er skadepotensialet enormt, seier Bellona-leiaren.

Leiar Odd Arne Sandberg i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har tidlegare omtalt tildelinga av borelisensen ved Trænarevet som «alarmerande».

Onsdag kom det reaksjonar òg frå politisk hald.

– Oljeboring nær Trænabanken kan få katastrofale konsekvensar for fiske og naturverdiar vi ikkje kan miste. Vi forventar at klima- og miljøministeren sørger for å stanse denne boringa. Viss ikkje kjem vi til å ta saka opp i Stortinget, seier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

30 dagars boring

Ifølgje Green har selskapet berre lov til å bore mellom 1. september og 1. mars neste år. Wintershall DEA har tidlegare gjort det klart at boreperioden er planlagd i oktober og vil ta om lag 30 dagar.

Ifølgje Bellona har alle faginstansar gått imot oljeboring i dette området. Også Miljødirektoratet åtvara mot utlysing av blokka allereie i 2010, stadfestar Green.

– Men området er opna, og lisensen er tildelt av norske styresmakter. Det må vi berre hanskast med til, seier ho.

– Viss selskapet finn olje, kva skjer då?

– Då blir det gjerne søkt om løyve til å bore ein brønn til. Men det er det jo ikkje sikkert at dei får, sjølv om forventningane sikkert er der, seier Green.

– Misbruker TFO-ordninga

TFO står for «tildeling i førehandsdefinerte område». Blokkene ligg i område nær planlagt og eksisterande infrastruktur og som er velkjente etter fleire år med leiteverksemd. Krava til miljøfaglege råd og demokratisk deltaking er likevel svakare i TFO-ordninga enn i dei ordinære konsesjonsrundane.

Hauge meiner tildelinga til Winterhall viser at den noverande regjeringa misbruker intensjonen i TFO-ordninga.

– Dette er ei uhøyrd tildeling. Venstre bør setje foten ned for misbruket av TFO-ordninga som Olje- og energidepartementet står for. Det har Elvestuen fullt høve til som fagstatsråd, seier Bellona-leiaren.

(©NPK)