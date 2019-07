Ap lei av luftambulansekrisa – forlanger at Høie tar grep

innenriks

– Arbeidarpartiet meiner Høies ansvarsfråskriving ikkje held lenger. Vi har utvist tolmod på bakgrunn av Høies forsikringar i Stortinget. No forlanger vi at statsråden tar grep, seier Skjæran til avisa Nordlys.

Tysdag vart det kjent at Helse nord har bedt om at kriseplanen for ambulanseflya blir forlengt fordi Babcock, som overtok luftambulansetenesta 1. juli, ikkje greier å levere. Grunnen er mellom anna fordi treninga av besetninga har tatt lengre tid enn venta. Luftambulansetenesta har dermed måtta setje i verk fleire tiltak for å halde beredskapen oppe.

Høie har fleire gonger forsikra om at beredskapen vil vere tilfredsstillande etter 1. juli.

– Dei første dagane etter 1. juli tenkte vi det var greitt, men no har det gått over to veker, og situasjonen er framleis ikkje under kontroll. At sjukehusa har fått beskjed om å avgrense bruken, fortel korleis situasjonen er, seier Skjæran.

– Ap er førebudde på å ta nødvendige skritt for å minne Høie om det ansvaret han har, og minne han om at vi i fjor gjorde det klart at det òg handlar om tilliten vår til han som statsråd. Den tilliten strekker han på. Vi ser ikkje bort frå mistillit, seier han.

Ifølgje Nordlys er Høie for tida til fjells og har dermed ikkje høve til å svare på kritikken frå Arbeidarpartiet.

