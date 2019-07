Schibsted-gruppa passerte éin milliard i brutto driftsresultat

innenriks

Brutto driftsresultat auka til 1.060 millionar kroner, frå 895 millionar kroner i andre kvartal 2018, ifølgje resultatrapporten til selskapet.

Utan Adevinta, som er Schibsteds internasjonale rubrikksider utanom Norden, enda driftsresultatet før av- og nedskrivingar på 557 millionar kroner, mot 518 millionar kroner i same periode i fjor.

Resultatet i kvartalsrapporten gjer at konsernsjef Kristin Skogen Lund slår fast at selskapet er på rett finansiell kurs.

– Nyheitsmedia gjorde det godt i ein krevjande marknad gjennom andre kvartal. Nettabonnement heldt fram å vekse, og god kostnadskontroll resulterte i forbetra driftsmargin, seier Skogen Lund.

Konsernsjefen framhevar at Aftonbladet er den største utfordringa til selskapet på grunn av sviktande annonseinntekter frå hovudsakleg spelbransjen som følgje av innstrammingar i lovverket. Driftsinntektene til den svenske avisa fall med 15 prosent frå 434 millionar kroner i 2018, til 367 millionar kroner i 2019.

Også forbrukslånstenesta Lendo blir ramma av lovreguleringar. I Noreg har regjeringa innført ei rekke innstrammingar for bransjen, noko som førte til at Lendo leverte eit svakare resultat med ein nedgang på 3 millionar kroner. Nedgangen frå 208 millionar i 2018 til 205 millionar kroner i år, er samla driftsinntekter i både Sverige, Noreg og Finland, men kjem hovudsakleg av mindre omsetning i Noreg. Konsernsjefen meiner at innstrammingane vil gi ein sunnare marknad på sikt, men forventar mindre inntening i tida som kjem.

Omsetninga for Schibsted er likevel lågare enn analytikarane forventa, skriv Dagens Næringsliv. Ifølgje TDN Direkt forventa analytikarane både større omsetning og eit betre resultat før skatt.

(©NPK)