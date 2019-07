SV vil ha omkamp om Fotografihuset i Oslo

innenriks

Sukkerbiten er i dag regulert for busetnad, men SV og MDG vil omregulere tomta, seier Borgen til Klassekampen.

– Vi må passe på at Bjørvika ikkje blir eit område der du må betale for å kose deg ved sjøen, seier Borgen.

Ho understrekar at ho ikkje er mot sjølve museet, berre plasseringa.

Raudt er støtteparti for byrådet. Andrekandidat Maren Rismyhr for Raudt Oslo seier at SVs forslag ikkje er diskutert skikkeleg innover i partiet, men at ho sjølv heller mot å stemme for forslaget.

Senterpartiet kan komme inn i Oslo bystyre i haust. Førstekandidat Bjørg Sandkjær seier at ho vil støtte ei omregulering av tomta.

Arbeidarpartiet er imot SVs forslag. Anders Røberg-Larsen i partiet påpeikar at det vil koste pengar å omregulere tomta.

– Det er vel ingen som førebels har komme med forslag om korleis dette skal finansierast. Vi trur derimot det er mogleg å realisere både friområde og eit bygg, seier han.

Borgen svarer at SV har tatt kostnadene for omregulering i betraktning.

Arkitektkonkurransen om det nye fotografihuset er no avslutta. 98 forslag kom inn, og Hav Eiendom vil saman med Landsforbundet til norske arkitektar (NAL) og Fotografihuset etter sommaren avgjere kven som vinn.

Etter planen skal fotografihuset stå ferdig i 2023. Fotografihuset er regulert for 3700 kvadratmeter over to etasjar på Sukkerbiten, og det ferdige bygget vil utgjere ein tredel av tomta.

