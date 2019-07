Regjeringa: FN-mandat ikkje eit krav for å delta i koalisjon i Persiabukta

innenriks

Per-Willy Amundsen (Frp), medlemmer av Stortingets utanrikskomité, seier at det er ein fordel dersom FN gir eit mandat, men ingen føresetnad, skriv Klassekampen.

Han meiner at FN har opptredd handlingslamma i slike situasjonar tidlegare, og minner om vetomakta land som Kina og Russland har.

– Det er ikkje gitt at Kina eller Russland vil støtte eit slikt initiativ. Då vil det verke rimeleg hjelpelaust om den frie verda ikkje er i stand til å sikre skipsfarten, seier Amundsen.

Også Høgre har same linje som Frp i saka. Aps forsvarspolitikar Anniken Huitfeldt har derimot slått fast at FN-mandat er avgjerande for Aps haldning.

– Til grunn for Noregs avgjerd må ligge klare mandat etter folkeretten, sa ho til Dagbladet søndag.

Regjeringa har fått ein førespurnad frå USA om å bli med i ein koalisjon med mål om å verne skipstrafikken i Hormuzsundet. Bakgrunnen er at fleire kommersielle skip har vorte angripne i området. Iran, som er i ein eskalerande konflikt med USA, har vorte peikt ut som ansvarlege.

