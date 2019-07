Mulla Krekar blir framstilt for fengsling onsdag

innenriks

Måndag kveld vart Najmuddin Faraj Ahmad, betre kjent som mulla Krekar, arrestert av Politiets tryggingsteneste (PST). Det skjedde på bakgrunn av ei internasjonal etterlysing og avgjerd om arrestasjon frå italienske styresmakter.

– Arrestasjonen skjedde ved 22-tida og føregjekk udramatisk, fortel kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Mulla Krekars forsvarar Brynjar Meling kallar arrestasjonen meiningslaus og viser til at klienten hans i alle år har samarbeidd med norsk politi.

Inga oppmoding

– Han har møtt opp kvar gong PST har ønskt å prate med han, han har ingen reisedokument, han har ein utsjånad som er attkjennande for alle, og han har ingen stader å unndra seg. Dette veit PST og derfor er det unødvendig å bruke varetekt i ei sak der det ikkje eingong er kravd utlevering frå italiensk side, seier han til TV 2.

Italia sende over i 2015 ei oppmoding om utlevering av mulla Krekar, men trekte den tilbake eitt år seinare. Noka ny oppmoding har sidan ikkje komme.

– Vi har ikkje mottatt nokon førespurnad om å utlevere mulla Krekar til Italia, seier fagdirektør Guttorm Aanes i Justisdepartementet til NTB.

Ikkje arrestert

Det same gjeld to andre norske statsborgarar, ein 39-åring busett i Buskerud og ein 43-åring busett i Østfold, som også vart funne skuldige i terrorplanlegging og dømt til fengsel i same sak.

Desse to mennene er òg internasjonalt etterlyste, men er i motsetning til mulla Krekar ikkje arresterte.

– Det er opp til norsk påtalemakt å vurdere om vilkåra er til stades for arrestasjon. Vurderinga vår, basert på at dei to er norske borgarar og ikkje kan utleverast, er at det derfor heller ikkje er grunnlag for å arrestere dei med bakgrunn i italienske styresmakters etterlysing, seier Hugubakken til NTB.

Journalist

NRK har snakka med den eine av dei to mennene, som vart dømde til ni års fengsel.

– Ingen har tatt kontakt med meg. Eg visste at rettssaka føregjekk, fordi eg såg det i media, men eg tenkte at dette var rutinearbeid. Eg venta aldri å bli dømt til ni års fengsel, fortel han.

Mannen seier at han ikkje har hatt kontakt med mulla Krekar sidan 2012 og at han ikkje kjenner innhaldet verken i tiltalen eller dommen.

Avviser IS-kontakt

Ifølgje italienske medium er mulla Krekar og dei to norske statsborgarane, saman med tre andre menn som blir antatte å opphalde seg i Storbritannia, funne skuldige i å ha tilhøyrt eit terrornettverk kalla Rawti Shax.

Nettverket skal ifølgje dommen ha hatt tilknyting til Den ytterleggåande islamistgruppa IS, noko mulla Krekar på det sterkaste nektar for.

– For han opplevast det som ei dobbel krenking å bli dømt for å ha noko med IS å gjere, ein organisasjon han ikkje vil bli assosiert med, seier Meling.

Skepsis

Dette er i tråd med kva ekspertar tidlegare har påpeika, blant dei terrorforskar Lars Gule, som stilte spørsmål ved mulla Krekars påståtte støtte til IS då tiltalen i Italia vart kjent.

– Det rimar ikkje, påpeikar Gule, som viste til at mulla Krekar tidlegare har gitt uttrykk for betydeleg skepsis til IS.

Gule held fast på at det er gale å omtale Rawti Shax som eit terrornettverk og kallar det ein politisk fraksjon.

– Det finst ikkje bevis for at dette nettverket har førebudd eller gjennomført valdelege aksjonar, seier han til NTB.

(©NPK)