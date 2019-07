Meir normalt sommarvêr – framleis stor skogbrannfare

innenriks

Frå sol på formiddagen til regn, lyn og tore på kvelden. Det var fasiten for store delar av Austlandet måndag kveld.

Torevêret starta litt nord for Oslo og var eigentleg eit resultat av at vi i år har hatt ein meir normal sommar enn i fjor.

I fjor var det nemleg uvanleg varmt veldig lenge. Det var tort og veldig lite nedbør spesielt på Austlandet. Som eit resultat av dette var det veldig lite lyn og tore fordi det var for lite fukt i lufta.

Normalt

Det som kom av byevêr, lyn og tore måndag, var derfor meir normalen enn unntaket.

– Desse torebyene er typisk lokale og kjem gjerne etter varme dagar med over 20 grader, seier Hanne Heiberg, forskar i klimaavdelinga ved Meteorologisk institutt. Ho seier at det er typisk med ettermiddagsbyer om sommaren.

Det dreier seg om konvektiv nedbør, som finst når lufta nær bakken blir sterkt oppvarma. Fukta tørkar opp og varm fuktig luft stig til vêrs og dannar skyer og nedbør.

– Det er typisk for desse byene at dei kjem veldig lokalt, og det er vanskeleg å varsle slike veldig lokale byer. Det er òg typisk at det varierer mykje år for år kor mykje lyn som kjem og kor det treffer, nettopp fordi det oppstår lokalt, understrekar Heiberg.

Skogbrannfare

Regnbyene som kom tysdag kveld, var ikkje nok til at skogbrannvarselet som vart utsendt måndag, blir endra.

Det er framleis fare for skogbrann i store delar av Buskerud og dessutan i delar av Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Farenivået blir halde oppe på gult nivå, som er det nest høgaste.

Måneformørking

Tysdag kveld kan dei som er heldige med vêret, oppleve ei delvis måneformørking. Frå Trøndelag og sørover kan ein nemleg sjå den lågt på himmelen, viss skydekket tillèt det.

– Slik det ser ut no, vil det skye til litt på kvelden, men mange vil få klarvêr, seier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen til NTB.

Spesielt rundt Trondheim, nord i Hordaland og sør på Austlandet vil det vere gode moglegheiter til å sjå vêrfenomenet.

– Vanskeleg

– Det er vanskeleg å seie noko meir nøyaktig sidan vi for tida ikkje har eit heilt tydeleg klarvêr, men det er desse områda som det ser ut som vil ha dei beste føresetnadene for å sjå måneformørkinga, seier Nordhagen.

Den delvise måneformørkinga startar rundt 20.42, men vil ikkje vere synleg før månen naturleg nok står opp, noko som er litt ulikt alt etter kor i landet ein bur. Ho vil vere størst rundt klokka 23.31.

