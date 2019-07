Italia har ikkje bedt om utlevering av mulla Krekar

innenriks

Ein italiensk domstol fann måndag mulla Krekar skuldig i terrorplanlegging og dømde han til tolv års fengsel.

Dommen vart anka og er dermed ikkje rettskraftig, men få timar etter at den fall vart den 63 år gamle irakiskfødte kurdaren arrestert av Politiets tryggingsteneste (PST) i heimen sin i Oslo.

PST opplyser at arrestasjonen skjedde på bakgrunn av ei internasjonal etterlysing og avgjerd om arrestasjon frå italienske styresmakter.

Onsdag blir mulla Krekar, som eigentleg heiter Najumuddin Faraj Ahmad, truleg framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Nokon førespurnad om utlevering til Italia finst likevel ikkje.

– Vi har ikkje mottatt nokon førespurnad om å utlevere mulla Krekar til Italia, seier fagdirektør Guttorm Aanes i Justisdepartementet til NTB.

Mulla Krekars norske forsvarar Brynjar Meling stiller seg uforståande til arrestasjonen.

– Krekar er den mest etterforska mannen med ein av dei mest henlagde sakene dei siste åra. Det har gjort at det politiske presset mot PST har vore stort. Det er no trist på PSTs vegner at dei lèt seg bruke politisk i prosessen i Italia, sa Meling til NTB natt til tysdag.

